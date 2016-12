Coldplay Up & Up, un clip surréaliste

18 mai 2016 par Alex dans Musique | 5 vues

Le dernier clip de Coldplay « Up & Up » est totalement fou tellement il est exceptionnel de créativité. On y retrouve une tortue volante, un homme qui fait de la plongée et qui croise un avion de ligne sous l’eau, un papillon géant, un méga aspirateur dans un pré, des poissons qui évoluent à deux mètres du sol, ….

Vraiment la réalisation de ce clip, signée Vania Heymann et Gal Muggia, est un coup de génie.

Sorry, the comment form is closed at this time.