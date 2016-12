Eugénie Bouchard, la joueuse de tennis québécoise qui monte

26 juin 2013 par Alex dans Tennis | 6 633 vues

Incroyable performance aujourd’hui à Wimbledon d’Eugénie Bouchard, 19 ans et originaire de Westmount qui a éliminé la 12è joueuse mondiale Ana Ivanovic par la marque de 6-3 6-3 sur le cours central du All England Club.

Eugénie est actuellement classée 66è au monde au classement de la WTA. Martina Navrátilová qui commentait le match a dit que du bien de la jeune canadienne, en la voyant parmi le futur top 10 voire top 5 mondial. Ivanovic a aussi félicité la québécoise, en lui prédisant un brillant avenir.

Quelques photos de la belle :

Avec Maria Sharapova, en 2002 puis en 2013 :

Photos: facebook & twitter

