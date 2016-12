Paris Jackson fait une tentative de suicide

6 juin 2013 par Alex dans People | Tags : Michael Jackson | 1 288 vues

La fille de Michael Jackson, Paris, âgée de 15 ans seulement, a fait une tentative de suicide en s’ouvrant les veines. Elle était au téléphone avec une ligne d’écoute quand le préposé a appelé le 911.

L’adolescente avait révélé à Oprah qu’elle était déjà victime de cyber-intimidation et de bullying à l’école.

Espérons que la jeune femme se remette vite. Elle avait également lancé un cri d’alarme sur internet en disant qu’elle était « folle » et qu’elle avait besoin d’aide.

